Украинские СМИ сообщили, что покушение на Олега Царева организовала СБУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27 0

«Украинская правда»: покушение на Олега Царева организовала СБУ

Украинские СМИ сообщили, что покушение на Олега Царева организовала СБУ

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Политик сейчас находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

Покушение на бывшего народного депутата Верховной рады Олега Царева было спланировано Службой безопасности Украины (СБУ). Такое заявление сделала газета «Украинская правда», ссылаясь на источник в спецслужбе.

По данным издания, Царев давно «был в списке» украинских спецслужб.

Нападение на Царева было совершено в ночь на пятницу, 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что политик получил огнестрельные ранения и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Известно, что в Царева выстрелили дважды около полуночи недалеко от места его проживания.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

Царев поддержал российскую спецоперацию по защите Донбасса. После этого на Украине его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны и госизмену.

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