Более 15 погибли, еще 31 пропали без вести: что известно об аварии на шахте в Казахстане

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 10 0

Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16

Более 15 погибли, еще 31 пропали без вести: что известно об аварии на шахте в Казахстане

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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При чем здесь компания «Арселормиттал Темиртау»?

В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 16 человек, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Об этом сообщили в организации «Арселормиттал Темиртау», которой и принадлежит предприятие.

«Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров», — отмечалось в заявлении.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже в курсе случившегося. Как заявили в пресс-службе главы государства, он выразил соболезнования близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате ЧП.

«Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия», — также значилось в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Авария в шахте произошла рано утром. Предварительно, имел место взрыв газометана в лаве. По крайней мере так утверждают представители «Арселормиттал Темиртау». Президент Казахстана уже поручил кабмину прекратить инвестирование в организацию.

На момет ЧП в шахте находились 252 человек. Успели экстренно эвакуировать 205. На месте работают спасатели и вся необходимая техника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пермском крае обрушилась крыша в шахте рудника, погиб горняк.

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