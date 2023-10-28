Врач перечислила заболевания, вызывающие бесплодие

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 24 0

Врач Фисюк: диабет и ожирение могут быть причиной бесплодия

Врач перечислила заболевания, вызывающие бесплодие

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Schnurer

Читайте нас в: Дзен Новости

Каковы основные причины женского бесплодия?

Бесплодие — невозможность забеременеть при регулярной половой жизни до одного года в возрасте до 35 лет и при отсутствии беременности в течение шести месяцев после 35 лет. О том, какие заболевания и факторы могут стать причиной невозможности иметь детей, изданию Газета.ру сообщила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк.

По ее словам, к бесплодию может привести сбой в работе яичников. В рамках диагностики исследуется гормональный фон, исключаются нарушение проходимости труб или другие патологии матки. Вместе с тем функционирование яичников могут ухудшить болезни щитовидной железы, диабет, ожирение, различные генетические заболевания либо нарушения.

Также, как объяснила врач, на репродуктивную функцию может влиять нехватка витаминов или микроэлементов, химическое воздействие, в том числе в виде вредных привычек, воздействие радиации.

«Постоянное воздействие стресса, хроническая депрессия напрямую влияет на репродуктивную функцию. Гормоны стресса подавляют овуляцию и выработку яйцеклетки. Иногда по результатам обследования достаточно рекомендательных советов, иногда лечения, но любая причина должна быть выяснена и устранена», — отметила Фисюк.

Для выяснения точной причины нужно обратиться к гинекологу и репродуктологу. На прием следует приходить в паре, так как причиной бесплодия может быть и мужской фактор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянка с удвоенными женскими органами родила здорового ребенка.

 

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

10:48
Сектор Газа подвергся самой мощной бомбардировке: что известно
10:33
Хотел остаться вечно молодым: судьба выполнила просьбу юного актера. Егор Клинаев
10:19
Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
10:11
Развивать ребенка просто и быстро: ТОП-5 эффективных игр из СССР, о которых все забыли
10:00
Воины-десантники: лучшее видео из зоны СВО за день
9:35
Врач перечислила заболевания, вызывающие бесплодие

Сейчас читают

Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео