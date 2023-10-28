Врач перечислила заболевания, вызывающие бесплодие

Каковы основные причины женского бесплодия?

Бесплодие — невозможность забеременеть при регулярной половой жизни до одного года в возрасте до 35 лет и при отсутствии беременности в течение шести месяцев после 35 лет. О том, какие заболевания и факторы могут стать причиной невозможности иметь детей, изданию Газета.ру сообщила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк.

По ее словам, к бесплодию может привести сбой в работе яичников. В рамках диагностики исследуется гормональный фон, исключаются нарушение проходимости труб или другие патологии матки. Вместе с тем функционирование яичников могут ухудшить болезни щитовидной железы, диабет, ожирение, различные генетические заболевания либо нарушения.

Также, как объяснила врач, на репродуктивную функцию может влиять нехватка витаминов или микроэлементов, химическое воздействие, в том числе в виде вредных привычек, воздействие радиации.

«Постоянное воздействие стресса, хроническая депрессия напрямую влияет на репродуктивную функцию. Гормоны стресса подавляют овуляцию и выработку яйцеклетки. Иногда по результатам обследования достаточно рекомендательных советов, иногда лечения, но любая причина должна быть выяснена и устранена», — отметила Фисюк.

Для выяснения точной причины нужно обратиться к гинекологу и репродуктологу. На прием следует приходить в паре, так как причиной бесплодия может быть и мужской фактор.

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