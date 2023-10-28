Большая трагедия: в Казахстане объявили общенациональный траур

В ночь на 28 октября ЧП произошло на одной из шахт. Заложниками оказались несколько десятков человек.

В Казахстане объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим в результате ЧП на шахте. В ночь на субботу в Караганде произошел взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере 20 горняков. Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Предварительно, причиной трагедии назван взрыв газометана в лаве. По крайней мере так утверждают представители «Арселормиттал Темиртау», организации, которой принадлежит шахта. Президент Казахстана уже поручил кабмину прекратить инвестирование в организацию.

На момет ЧП в шахте находились 252 человек. Успели экстренно эвакуировать 205. На месте работают спасатели и вся необходимая техника. Продолжается поиск пропавших без вести.