Большая трагедия: в Казахстане объявили общенациональный траур

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 68 0

Президент Казахстана объявил общенациональный траур 29 октября

Большая трагедия: в Казахстане объявили общенациональный траур

Фото: © РИА Новости / Абзал Калиев

Читайте нас в: Дзен Новости

В ночь на 28 октября ЧП произошло на одной из шахт. Заложниками оказались несколько десятков человек.

В Казахстане объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим в результате ЧП на шахте. В ночь на субботу в Караганде произошел взрыв, в результате чего погибли по меньшей мере 20 горняков. Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Предварительно, причиной трагедии назван взрыв газометана в лаве. По крайней мере так утверждают представители «Арселормиттал Темиртау», организации, которой принадлежит шахта. Президент Казахстана уже поручил кабмину прекратить инвестирование в организацию.

На момет ЧП в шахте находились 252 человек. Успели экстренно эвакуировать 205. На месте работают спасатели и вся необходимая техника. Продолжается поиск пропавших без вести.

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

12:27
Титанический труд и большое будущее: режиссер раскрыл правду о важнейшей роли ИИ при создании кино
12:14
Какие регионы России отказались от Хэллоуина и почему?
11:57
Дочь Успенской показала себя без макияжа после пластики — фото
11:35
Большая трагедия: в Казахстане объявили общенациональный траур
11:15
Ловушку не обойти: экс-разведчик Риттер рассказал о реальных проблемах ВСУ
11:03
Главный подозреваемый мертв, при нем — записка: новые детали расстрела в Мэне

Сейчас читают

Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Дипфейк в деле: можно ли доказать невиновность, если ваше лицо оказалось в видео 18+
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео