Три необычных и простых ингредиента преобразят вкус борща

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 233 0

Обжарка свеклы, конечно, важна. Но что еще раскроет аромат?

Три необычных и простых ингредиента преобразят вкус борща

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Борщ — это блюдо, которое многие из нас помнят и любят с самого детства. Практически невозможно найти человека, который не согласится насладиться ароматным и вкусным супом. При этом каждая хозяйка готовит борщ по-своему, придавая ему свою неповторимую изюминку. Во многих семьях этот суп стал чуть ли не символом праздника, часто его готовят перед приездом дорогих гостей. Если возникло желание добавить немного разнообразия к привычному вкусу борща, можно воспользоваться тремя секретными ингредиентами.

Три секретных и простых ингридиента для борща

Например, при обжаривании свеклы можно добавить немного натурального вишневого сока и лимона, чтобы придать супу новые, интересные нотки. Благодаря этой необычной добавке борщ приобретет аромат, который удивит даже искушенного гурмана. Такая простая, но необычная ингредиентная комбинация значительно изменит окончательный результат, пишет utro.ru.

Также очень интересным вариантом будет добавить в борщ сельдерей. Этот полезный продукт придаст супу новый вкус и обогатит его витаминами и микроэлементами. И еще одним интересным дополнением для борща будет кориандр. Вместе с уже привычными специями, он внесет в суп новые, интригующие нотки, которые разнообразят его вкус.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт настоящего московского борща от шеф-повара Василия Емельяненко.

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Три необычных и простых ингредиента преобразят вкус борща

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