Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 30 октября по 5 ноября 2023 года.

Страстный и властный Скорпион принимает в своем пространстве сразу три планеты: Солнце, олицетворяющее осознание, разум — Меркурий и Марс — действие. Таким образом появляется мощный потенциал воздействия как на окружающих, так и на социальные процессы. Остаться прежним вряд ли получится, так как потоки заряжены. Энергии от Урана и Юпитера способствуют коренному изменению всех привычных устоев. Как в мировоззрении, так и в способе действия. Благодаря усилившейся интуиции и активации подсознания, у многих людей появляется возможность проникать в самую суть явлений, обрести внутреннюю силу.

Выживаемость и выносливость Скорпиона наравне со способностью быстро восстанавливаться в любых сложных и экстремальных ситуациях позволяет возрождаться, как птица Феникс из пепла, и выходить из кризиса непобедимым. Чтобы избежать конфликтных и провокационных ситуаций, которые имеют место быть, не стоит в ответ, так как это лишь усилит действительность и жестокость со стороны обидчика.

Хорошо нивелирует эти тяжелые энергии спортивные нагрузки, занятия восточными единоборствами, телесные энергетические практики, проявление страсти к своему объекту обожания.

Также в это время возрастает интерес к магии, эзотерике, прочим знаниям и техникам, способствующим трансформации обыденной жизни. Второго и третьего ноября Луна прибывает в родной стихии знака Рак. Эти дни наиболее благоприятные для домашних и бытовых дел. Общение с семьей, проявление заботы о родителях и родственниках, отдыху и расслаблению. Повышается способность к зачатию, усиливается эмоциональный фон и потребность в тихом, уютном и безопасном местечке. Период благоволит для посещения психологов, педагогов, семейных врачей, покупки вещей для дома.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам самое время заняться здоровьем, вложиться в ремонт или урегулировать вопросы с налоговыми органами. Приобретение дорогостоящей техники, расширение производства, мастерской — станет надежной инвестицией капитала. Возможна профессиональная переориентация либо получение выгодного предложения о повышении в должности.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов наступает период стремительных событий в сфере любовных отношений и культурно-досуговых мероприятий. Зажигайте и веселитесь! Благодаря вашему обаянию, хорошим манерам и умению общаться с людьми, вы легко завоюете симпатию публики. Пришло время отдыха и романтики: свечи, цветы и ароматические масла помогут создать подходящую незабываемую атмосферу.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы могут начать или закончить ремонт, оформить необходимые документы на собственность. Это благоприятный период для решения всех бюрократических, организационных и бытовых вопросов. По месту работы возможны изменения в лучшую сторону.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков завязываются полезные знакомства, связи. Не исключен и легкий флирт. Хорошо сейчас заключать соглашения, подписывать важные бумаги, запускать личные проекты в соцсетях, начинать новые обучающие курсы. Совершите вместе с детьми увлекательную экскурсионную поездку или романтический тур с любимым человеком.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, вы можете с пользой и выгодой пройтись по магазинам и приобрести домашнюю утварь, предметы для создания уюта в вашем жилище или подарки домочадцам. Удачно совершать сделки с арендой, покупкой или продажей земельных участков и недвижимости. Вас ожидают благоприятные перемены в доходной части бюджета.

Дева — гороскоп на неделю

Девам трудно усидеть на месте. Переговоры, консультации, короткие командировки или визиты к родственникам и клиентам занесены в календарь на эту неделю. Удачный период для собеседования, подписания документов, учебы и преподавание. Общение и движение способствует достижению цели. Вы легко можете извлечь максимальную пользу от всего, что происходит вокруг.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, поездка на отдых, в санаторий или спа-центр порадует вас не только эмоционально, но и окажется выгодной. Сфокусируйтесь на внутренней жизни, размышлениях. Благотворительность, спокойная музыка, просмотр романтической мелодрамы прольет бальзам на вашу душу. Возможен доход от творческой деятельности или подарок от тайного воздыхателя.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам сопутствует удача и везение. В вашем поле появляются новые интересные люди, с которыми вас свяжет крепкая дружба или общая идеология. Полезно мечтать и планировать будущее. Можно поменять имидж и кардинально преобразиться. А взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями окажет влияние на личностный рост.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов духовный рост или внутренняя трансформация способствуют ощущению нового себя в новом времени. Используйте это состояние с максимальной пользой, применяя психологические инструменты и изотерические знания. Также это удачный период для лечения опорно-двигательного аппарата и суставов.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, путешествие с друзьями, научная конференция или фитнес-тур окрасит яркими красками серые будни. Знакомства с новыми людьми других культур или верований поможет переосмыслению устаревших стереотипов и выведет на более высокий уровень сознания. Вас может порадовать получение долгожданной весточки издалека.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, выгодные проекты, дела и перспективы, казавшиеся еще вчера далекими, вдруг стали явью. Возможно повышение в статусе или должности. Достижения цели осуществляются благодаря дерзости, смелости и способности рискнуть. Можете рассчитывать на поддержку со стороны партнеров, начальства и общественности.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам — успех, новые возможности и перспективы сулит партнерство и сотрудничество с представителями в мире спорта, политики, науки, религии, а также в обновлении международных контактов. Можно встретить свою любовь или завязать деловые отношения на конференции, на стадионе, в путешествии. Вы способны одержать победу в спорах и судебных тяжбах.

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