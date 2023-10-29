Каждый второй человек на планете видит красочные сны. Некоторые придают им особое значение и при первой же возможности заглядывают в сонник, чтобы узнать, что день грядущий им готовит. Мало кто из несведущих в курсе, что появление во снах пушистых котят — далеко не добрый знак. Почему — разобрался 5-tv.ru.

Котята в соннике Ванги

Появление пушистых комочков в соннике Ванги трактуется исключительно как предвестник дурных вестей или неприятных событий. Особенно сильно стоит переживать женщинам, поскольку именно они с высокой долей вероятности, увидев котят во сне, рисуют попасть в переплет. Выход из этой ситуации только один — надо отнестись к ситуации со всем хладнокровием и тщательно проанализировать ситуацию. Много котят увидели? Стоит насторожиться — по соннику котята в большом количестве к проблемам, которые будут вас буквально преследовать. Если котята во сне были истощены и напуганы — значит, недоброжелатели хотят вас обмануть.

Котята в соннике Миллера

Не сулит ничего хорошего для сновидца появление котят во сне и в трактовке Миллера. Чтобы избежать неприятностей, Миллер советует отгонять от себя животных. Вместе с котятами от вас уйдут проблемы и заботы. А вот если котенок отказывается уходить, знайте — перед вами враг. В реальной жизни некий человек желает вам зла.

Котята в соннике Фрейда

Толкование снов про котят по Фрейду утверждает — тот, кому приснились эти маленькие существа, очень чувствителен и легко заводится. Вдвойне печально, если вам снилось, что вы гладите котенка. В реальности это указывает на безграничную тоску по ласкам и теплу со стороны другого человека.

Котята по соннику Нострадамуса

Единственный из всех толкователей, кто не ставит на котятах крест — Нострадамус. Прорицатель уверял, что если вам приснилось появление котенка в квартире или дома, готовьтесь к полному взаимопониманию в семье. Видите полосатого котенка? Будет вам встреча с мудрым человеком. А если вам снится вещий сон о том, что в большой корзине принесли во дворец котят — ждите сильного и мудрого покровителя, с которым жизнь свяжет вас на ближайшие десять лет.

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