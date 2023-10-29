Генерал ВСУ обвинил Зеленского в провале обороны под Купянском

Он сообщил, что на этом направлении все сложится «как под Артемовском».

Президент Украины Владимир Зеленский не обеспечил оборону на купянском направлении и не смог создать эффективное военное производство. Об этом заявил отставной украинский генерал-майор Сергей Кривонос в эфире на YouTube-платформе.

По его словам, Зеленский должен был заниматься фортификационными работами, «чтобы не было снова как под Артемовском». Этот город ранее, по мнению украинского военного, оказался не готов к обороне.

По словам генерала, из-за того, что ВСУ не укрепили позиции на купянском направлении, ситуация в этом районе для них может ухудшиться.

Кривонос также раскритиковал политику киевского режима, которая привела к замедлению темпов военного производства. Генерал подчеркнул, что Россия даже в условиях санкций смогла нарастить объемы выпуска военной продукции, тогда как Киев не продвинулся в этом деле даже благодаря помощи Запада.

В этот же день британская The Times со ссылкой на источники сообщила, что провал контрнаступления украинской армии спровоцировал конфликт между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

По сведениям издания, Зеленский не хочет прекращать контрнаступление, чтобы не показать Западу свою слабость и неспособность достичь целей с помощью боевых действий.

В свою очередь Залужный настаивает на прекращении контрнаступления, чтобы сосредоточиться на удержании нынешних позиций и подготовке к наступлению в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленский лишился престижного статуса на Западе.