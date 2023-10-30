Разбитое сердце, которое так и не удалось собрать: история Гурченко и Андроникашвили

Как самая большая любовь актрисы кончилась разводом?

Людмила Гурченко впервые увидела Бориса Андроникашвили в студенческой столовой. Поднос с грохотом упал на пол, но ей было все равно, она безотрывно смотрела в спину удаляющимся красавцу.

Через минуту ее подружка Зинаида Кириенко уже рассказала будущей звезде, что это Борис со сценарного факультета, и смеясь добавила: «По нему все наши девчонки сохнут».

Вскоре они познакомились. Любовь случилась взаимная, и оба рухнули в этот роман.

Его отец был известный писатель Борис Пильняк, а мама — актриса и режиссер Кира Андроникашвили — из древнего княжеского рода. Студентки ВГИКа умирали от зависти — эх, повезло же Люсе, такого красавца охмурила.

Борис своей любви не стеснялся. Ходил за Людмилой, как привязанный, дарил цветы и читал при всех любовные стихи. Летом 1958-го они сыграли свадьбу. А весной, когда Людмила уже ждала ребенка, супруги поехали в Тбилиси знакомиться с мамой будущего режиссера. Там актриса прожила два месяца, а потом поехала в Харьков, где летом родила дочь Машу.

И, казалось бы, в ее жизни все складывается удачно — любимый муж, ребенок, квартира в Москве. А после получения диплома ее ждут яркие роли. Да только ожидания не оправдались. Борис оказался не готов к семейной жизни.

Вместо того чтобы обеспечивать семью, он пребывал в «творческом кризисе». Сидел дома или проводил время с друзьями. Денег катастрофически не хватало. Дочь Людмиле пришлось оставить у своих родителей. Ведь она работала с утра до ночи — участвовала в трех-четырех концертах в день. Выступала в разных концах Москвы на фабриках и заводах, очень поздно возвращалась домой.

Вскоре до нее стали доходить слухи о многочисленных романах супруга. Актриса страдала и терпела, а по ночам рыдала в подушку. Муж «утешал» ее: «Зачем ты сплетни слушаешь? Это моветон, Люся! Твои подружки еще не то наплетут».

Но только она не была такой наивной и знала, что это неслухи. Однажды она увидела из окна, как ее Боря целуют незнакомую крашеную блондинку.

Взрывная и гордая актриса сдерживала себя, пока была жива свекровь. Княжна невестку и внучку очень любила. Гурченко отвечала ей взаимностью. Она не хотела расстраивать свекровь и так и не рассказала, что уже устала терпеть бесконечные измены ее сына.

Зимой 1960-го года Кира Георгиевна умерла. Через три месяца актриса без сожаления подала на развод. Подруги уговаривали ее одуматься, ведь она его так любит и у них дочь, но Людмила уже все решила: «Пусть идет вон! А мне наука! Никаких сильных чувств! Пусть мужчина любит, а я буду лишь позволять себя любить! И больше никаких детей».

Андроникашвили долго умолял ее простить, но тогда это было уже бесполезно. Актриса была так обижена, что даже не стала подавать на алименты. Она больше не хотела ничего знать о нем, ведь, как она выразилась, ее сильную любовь «растоптали и размазали».

Сначала Гурченко была не против встреч Бориса с дочерью. Но так язвительно их комментировала, что постепенно они сошли на нет. Когда Маша пошла в школу, она сменила ей фамилию. Это очень задело Андроникашвили. Приходить в дом актрисы он боялся. Но не оставлял робкие попытки продолжать общаться с дочерью.

Маше было 13 лет, когда он позвонил Людмиле и попросил отпустить дочь для поездки вместе с ним в Тбилиси. Там открывался музей ее деда Бориса Пильняка. Но Людмила в грубой форме отказала ему. Больше Маша отца не видела.

Через много лет Гурченко сказала, что с тех пор не испытывала столь ошеломляющего чувства любви. Людмила Марковна еще несколько раз выходила замуж, но больше никогда ей не было так больно. Ведь слово свое она сдержала — актриса лишь позволяла себя любить.

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