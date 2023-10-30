«Должны быть готовы»: Писториус допустил войну в Европе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

Германия готовится к возможной войне в Европе

«Должны быть готовы»: Писториус допустил войну в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Германия опасается развития такого сценария.

В Европе может возникнуть угроза войны. Такую возможность допустил министр обороны Германии Борис Писториус и призвал армию страны готовиться в такому развитию событий.

В интервью ZDF Писториус оценил вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке и допустил на этом фоне конфликт в самой Европе.

«Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», — сказал он.

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американскому президенту Джо Байдену не удалось убедить народ в необходимости поддерживать киевский режим дальше.

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