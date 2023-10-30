Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине

FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
От действующего президента Штатов вот-вот отвернется даже «родная» Демократическая партия.
Американскому президенту Джо Байдену не удалось убедить народ в необходимости поддерживать киевский режим дальше. Об этом сообщают журналисты издания Foreign Policy.
«Он сказал, что если не остановить Путина на Украине, то дальше тот пойдет на Польшу. Если человека не волнует Украина, то какое ему дело до Польши?», — написали колумнисты газеты.
Кроме того, аналитики заметили, что от действующего президента Штатов вот-вот отвернется даже «родная» Демократическая партия. Дело в том, что намерение пропихнуть вместе с Украиной еще и меры поддержки Израиля в обострении палестино-израильского конфликта, вряд ли понравится электорату.
Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем Джо Байден снова провинился перед американцами.
- 30 окт
- «Будет сделано немедленно»: что заставит Зеленского отправиться в Россию
- 29 окт
- В Британии заявили о конфликте Зеленского с Залужным из-за провала ВСУ
- 27 окт
- «Тоже устают»: украинцы вышли на улицы Киева с плакатами и потребовали демобилизации
- 27 окт
- «О земле и мире»: Лукашенко призвал начать переговоры по Украине
- 27 окт
- «Разнесли в пух и прах»: как ВС России уничтожают ключевую технику ВСУ
- 27 окт
- Потеряли взвод: боевики ВСУ попали в западню под Артемовском
- 27 окт
- «Конфликт на истощение»: в Германии заявили о плачевной для ВСУ ситуации
- 27 окт
- Словения тайно поставила Украине несколько разведывательных БПЛА
- 27 окт
- «Все кончено»: Зеленскому указали на крах отношений с США
- 27 окт
- Спецназ «Сибирь» применяет тактику «загнанного зверя» против ВСУ у Клещеевки: что это
Читайте также
86%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?