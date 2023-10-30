«У меня есть и любовь, и секс»: Бледанс дала советы девушкам по налаживанию личной жизни

Лежать на диване — не вариант, убеждена звезда.

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс была замужем уже трижды, но даже спустя годы после развода в свои 54 она ведет активную жизнь. Об этом пишет издание dni.ru.

«У меня есть и любовь, и секс, никаких в интимной сфере проблем нет», — хвастается знаменитость.

Недавно у нее даже вышла новая песня «Любовь без секса» с возрастной пометкой 16+. Сама же артистка резко против такого сценария.

«Я пою про то, что любовь без секса — канитель. Мне кажется, что секс и любовь всегда должны быть рядом», — поделилась звезда.

По признанию Бледанс, у нее никогда в жизни не было секса без любви. Молодым девушкам она советует не сдерживать чувств и брать быка за рога, строить отношения, а не лежать дома в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс нашла практически беспроигрышный способ привлекать внимание противоположного пола.