«У меня есть и любовь, и секс»: Бледанс дала советы девушкам по налаживанию личной жизни

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Бледанс посоветовала женщинам проявлять инициативу в личной жизни

«У меня есть и любовь, и секс»: Бледанс дала советы девушкам по налаживанию личной жизни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Лежать на диване — не вариант, убеждена звезда.

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс была замужем уже трижды, но даже спустя годы после развода в свои 54 она ведет активную жизнь. Об этом пишет издание dni.ru.

«У меня есть и любовь, и секс, никаких в интимной сфере проблем нет», — хвастается знаменитость.

Недавно у нее даже вышла новая песня «Любовь без секса» с возрастной пометкой 16+. Сама же артистка резко против такого сценария.

«Я пою про то, что любовь без секса — канитель. Мне кажется, что секс и любовь всегда должны быть рядом», — поделилась звезда.

По признанию Бледанс, у нее никогда в жизни не было секса без любви. Молодым девушкам она советует не сдерживать чувств и брать быка за рога, строить отношения, а не лежать дома в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс нашла практически беспроигрышный способ привлекать внимание противоположного пола.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:18
«Простейший способ»: ВСУ пытаются найти замену танкам Leopard
15:57
«С кем они мириться собираются?» Почему «формула мира» Зеленского — пустышка
15:38
«У меня есть и любовь, и секс»: Бледанс дала советы девушкам по налаживанию личной жизни
15:32
Спасут всего три правила: как выжить при ЧП в аэропорту
15:26
Зеленский лишился своей квартиры в Ялте
15:09
Захарова: ключевую роль в беспорядках в Махачкале сыграл киевский режим

Сейчас читают

Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?
Бедросу Киркорову вызвали скорую: что с отцом короля поп-музыки?
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд