Лионель Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Второе место досталось форварду «Манчестера Сити» Эрлингу Холанду.

Лионель Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

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Обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз стал форвард «Интера Майами» из Аргентины Лионель Месси. Второе место получил Эрлинг Холанд — форвард команды «Манчестер Сити». Замыкает лидирующую тройку Кевин де Брюйне, он также играет за британский клуб.

Лионель Месси стал первым спортсменом в мировой истории, кого признали лучшим футболистом планеты восемь раз. Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в театре «Шатле» в столице Франции — в Париже.

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