Череда трагедий: самые крупные поражения сборной России по футболу

За два года сборная России по футболу не проиграла ни одного матча. На этом фоне 5-tv.ru решил вспомнить о самых крупных поражениях национальной команды.

Россия — Германия на Евро — 1996

Это первое участие российской сборной после распада СССР в основной стадии чемпионата Европы. Россия попала в группу с Германией, Италией и Чехией.

Матч против немцев был вторым в группе. Первый тайм прошел без голов, а во втором соперник вышел вперед.

Игра у нашей сборной расклеилась после удаления Юрия Ковтуна на 71-й минуте. После чего Германия забила еще два на 75-й и 90+ минутах, итоговый счет — 0:3.

В том розыгрыше Россия заняла четвертое место в группе. Дальше прошли немцы и чехи.

Россия — Португалия на отборочном турнире к ЧМ — 2006

Сборная России приехала в гости к Португалии — финалисту прошедшего чемпионата Европы — 13 октября 2004 года. Для российских футболистов матч против португальцев стал третьим в отборочном цикле.

Сборная Португалии завладела инициативой с первых минут. Подопечные Георгия Ярцева сдерживали натиск до середины тайма, а затем Педру Паулета забил с передачи молодого Криштиану Роналду.

До перерыва Вячеслав Малафеев еще дважды доставал мяч из сетки после ударов Роналду и Деку. Далее португальцы владели инициативой, очень быстро переключаясь с оборонительных действий на атакующие.

На 69-й минуте все тот же Роналду пробил с 25 метров и оформил дубль. Сборная России отыграла один мяч на 79-й минуте усилиями Андрея Аршавина, но гол так и остался единственным для команды.

После этого подопечные Луиса Сколари отличились еще трижды. Один мяч забил Симау Самброза, а в концовке дубль оформил Пети.

Итоговый счет 1:7 в российских СМИ назвали «Ночной позор» по аналогии с фильмом «Ночной дозор», который вышел на экраны в том же году. Завершилась та игра после двух часов ночи по московскому времени.

После того, как счет стал 6:1, главный тренер сборной России отправился в подтрибунное помещение. За ним туда же побежал врач национальной команды Юрий Васильков.

Наставник сохранял свою должность еще три встречи, а затем спасать ситуацию позвали Юрия Семина. Сборная России до конца отборочного цикла не потерпела больше ни одного поражения, но не попала даже в стыковые матчи, уступив Словакии из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Россия — Испания на Евро — 2008

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС

Игру сборной России в первом тайме можно было назвать интересной. И, хотя мяч не доходил до Романа Павлюченко, россияне организовали несколько опасных атак.

В одной из них Константин Зырянов и Александр Анюков вывели на удар Игоря Семшова, но тот послал мяч от ворот. Почти тут же Зырянов здорово разрезал на Юрия Жиркова, но тот не смог разобраться с защитником.

А затем наши футболисты пропустили совсем необязательный гол. Фернандо Торрес прострелил вдоль ворот, а Давид Вилья спокойно открыл счет.

Несмотря на ряд опасных моментов со стороны России, с каждой новой атакой испанцев становилось видно, что не зря едва ли не больше всего отечественных болельщиков беспокоил центр обороны. И после того, как Зырянов неудачно разыграл угловой выпад испанцев, Андрес Иньеста закончил пасом вразрез — Вилья оторвался от линии офсайда и послал мяч под Игорем Акинфеевым.

Во второй половине подопечные Гуса Хиддинка встрепенулись, постаравшись подавить испанцев своей активностью, но запал постепенно выходил. Развернутая испанцами быстрая атака в очередной раз расколола российскую оборону, Сеск Фабрегас отпасовал в штрафную Вилье, тот развернул Романа Широкова и первым на Евро — 2008 оформил хет-трик.

Но Россия не остановилась, хотя атаковала с заметным трудом. Зырянов подал от углового, Широков продлил передачу, а Павлюченко отправил мяч под перекладину — 1:3.

Однако у испанцев состоялся четвертый гол. Вилья после ошибки Анюкова убежал к штрафной, отпасовал Маркосу Сенне — Акинфеев отбил удар, но Фабрегас головой отправил мяч в сетку, итоговый счет — 1:4.

Россия — Бельгия в квалификации на Евро — 2020

Матч отборочного турнира чемпионата Европы проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Гости вышли вперед на 19-й минуте — Торган Азар получил мяч от своего брата Эдена на левом краю штрафной, обыграл Марио Фернандеса и сместился в центр.

На удар вратарь сборной России Гильерме среагировать не успел. При этом на 33-й минуте бельгийцы удвоили преимущество — Кевин Де Брейне забросил мяч в штрафную, Ромелу Лукаку выиграл верховую борьбу у Андрея Семенова и выполнил скидку на линию штрафной.

Эден Азар, которого никто не держал, в касание послал мяч в нижний угол. Еще один гол тот забил перед перерывом, сделав счет разгромным.

На 73-й минуте бельгийцы забили четвертый мяч. Лукаку получил мяч на правом фланге, сместился в центр и пробил из-за Георгия Джикии.

Окончательный счет был установлен на 79-й минуте. Алексей Миранчук подал угловой с левого фланга, и вышедший на замену во втором тайме Далер Кузяев пробил головой.

Тибо Куртуа отразил мяч перед собой, и Джикия с близкого расстояния поразил ворота, итоговый счет — 4:1. Бельгия прервала рекордную победную серию сборной России, составившую семь официальных матчей, однако россияне все равно тогда гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.

Россия — Сербия на Лиге наций — 2020

Встреча прошла при пустых трибунах на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Судил игру арбитр из Великобритании Энтони Тейлор. Мячи забили Неманья Радоньич (10-я минута), Лука Йович (25, 45+1) и Душан Влахович (41) и Филип Младенович (64), итоговый счет — 0:5.

Сборная России не проигрывала с разницей пять и более мячей с 2004 года, когда уступила в гостях команде Португалии — 1:7. Она тогда потерпела второе поражение подряд и продлила безвыигрышную серию до шести игр.

В матче не принимал участие капитан Артем Дзюба — его исключили из числа приглашенных на сборы после скандала с появлением в интернете интимного ролика с его участием.

Также на поле не смогли выйти дисквалифицированные за перебор желтых защитники сборной России Федор Кудряшов и Андрей Семенов и хавбек Роман Зобнин. Вратаря Матвея Сафонова отстранили от участия в матче из-за сомнительного теста на коронавирус.

В составе сборной Сербии отсутствовали пять футболистов, заразившиеся коронавирусом. Заболели вратарь команды Джордже Николич, защитник Александар Коларов, а также хавбеки Лука Миливоевич, Дарко Лазович и Сергей Милинкович-Савич.

В параллельно проходившем матче третьей группы второго дивизиона Лиги наций сборная Венгрии на своем поле принимает команду Турции. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Сборная России до заключительного тура являлась лидером группы с восемью очками. Она во втором розыгрыше подряд не смогла удержать лидерство в последнем матче.

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