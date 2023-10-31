Верил, что останется жив: неизвестные факты о маньяке Чикатило

На его счету только доказанными числятся за полсотни кровавых убийств.

Андрей Романович Чикатило — один из самых страшных маньяков XX-го века, на счету которого только доказанными числятся за полсотни кровавых убийств. Журналисты собрали подборку малоизвестных фактов о нем.

Вовсе не был задохликом

Вопреки распространенному мифу, Чикатило вовсе не был каким-то там чудаком-задохликом. Иначе никогда бы не смог совершать свои кровавые злодеяния. Маньяк, напротив, отличался немалой силой, солидным ростом за 180 см, длинными и крепкими руками. Хотя и ходил основательно, неуклюже — страдал от заболевания коленных суставов.

Отличался Чикатило невероятной общительностью и пробивным талантом — как снабженец, мог достать для своего предприятия любые материалы и детали. В самый краткий срок, хоть из-под земли. За что его весьма ценили на работе.

Служил в погранвойсках

Чикатило, как и почти все советские мужчины его поколения, отслужил срочную в армии. Сперва в погранвойсках в Средней Азии, затем — связистом в Берлине (ГСВГ), где, по одной из версий, подвергся надругательству.

Верил, что его брата съели в детстве

Чикатило уже в суде на голубом глазу рассказывал о якобы съеденном соседями его родном брате Степане во время лютого голода второй половины 1940-х годов.

Впрочем, никаких подтверждений самого факта существования братца Степы следователи так и не нашли. Не исключено, что съеденным родственником маленького впечатлительного Андрюшу пугала мать, чтобы со двора не убегал.

До сорока лет вел практически нормальную жизнь

Обычно маньяки начинают проявлять себя как мучители и садисты еще в раннем детстве. Например, убивая кошек и собак. Однако Чикатило, если не считать его приставаний к детям, до сорока лет вел вполне нормальную с виду жизнь тихого интроверта. Никаких садистских наклонностей не проявлял.

Возможно, работал на КГБ

Не исключено, что Чикатило являлся внештатным сотрудником или осведомителем «конторы глубинного бурения» — то есть, КГБ.

Этим можно объяснить его фантастические навыки умения уходить от милицейского подозрения и вообще заметать следы. А также нередкий отказ самой милиции от пристального внимания к его скромной персоне, его освобождение из-под ареста в том же 1984-м году. Возможно, выходить сухим из воды позволял своему как раз комитет Госбезопасности.

Сам маньяк, впрочем, тут утверждал, что ему «бесы помогали». То есть, он, совершая кровавые убийства, мог слышать шедших неподалеку людей. А те его и его жертв — нет.

До последнего надеялся на жизнь

Чикатило еще накануне расстрела искренне верил, что останется жив и получит просто пожизненное заключение. А там и вовсе на свободу по какой-нибудь амнистии выйдет. Писал апелляции к президенту России. Надеялся, что вскоре вступит тот самый обещанный мораторий на смертную казнь.

Чикатило, кстати, в последнем случае вполне мог бы остаться на пожизненном. Не дотянул до вступившегося в силу в августе–сентябре 1996-го моратория два с половиной года — был казнен выстрелом в затылок 14 февраля 1994-го года.

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