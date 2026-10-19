На волоске: прохожие поймали выпавшего из окна мальчика в Москве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 51 0

Ребенок сидел на подоконнике со свешенными ногами, после чего сорвался вниз.

Прохожие поймали выпавшего из окна мальчика в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Прохожие поймали выпавшего из окна мальчика в Москве

На юго-востоке Москвы прохожие спасли мальчика, выпавшего из окна многоэтажки. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошел на 2-й Вольской улице в районе Некрасовка. Сначала ребенок находился на подоконнике со свешенными ногами, а затем упал. Люди, оказавшиеся рядом, успели подхватить его.

Мальчика осмотрели медики и госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Москвы из окна многоэтажного дома выпал ребенок полутора лет. Инцидент произошел на Новочеремушкинской улице, расположенной в Академическом районе.

По предварительным данным, малыш упал с 23-го этажа на козырек здания. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее еще и в Калининграде произошел очередной случай падения ребенка из окна. Двухлетнего мальчика удалось поймать 71-летней прохожей. Пенсионерка находилась во дворе и занималась посадкой цветов. Услышав детские крики, она заметила ребенка на подоконнике и бросилась к дому.

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