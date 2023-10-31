Новый провал Бербок: как глава МИД Германии опозорилась в очередной раз

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 52 0

Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний

Новый провал Бербок: как глава МИД Германии опозорилась в очередной раз

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Thomas Koehler

Читайте нас в: Дзен Новости

Дипломатические отношения стран Запада страдают с каждым днем.

Встреча эмира Катара Тимама бен Хамада Аль Тани с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок чуть было не сорвалась из-за заочных обвинений со стороны последней. Об этом сообщил колумнист Кристоф Шульт в издании Spiegel.

В эфире одного из немецких телеканалов Бербок жестко прошлась по эмиру, отметив, что, по ее мнению, Катар поддерживает терроризм, а это возмутительно.

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», — ляпнула глава МИД ФРГ.

Такая грубость вполне могла повлечь за собой отмену встречи. Однако Катар пошел на уступки и все-таки согласился посетить переговоры с немецкой стороной.

«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», — сообщил журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что похищенную в Газе немку нашли мертвой.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
93.24
0.02 98.62
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Потери противника растут: российские ТОС поразили ВСУ на купянском направлении
7:18
«Мы можем остаться без страны»: боевик ВСУ предрек крах Украины
7:06
Новый провал Бербок: как глава МИД Германии опозорилась в очередной раз
6:54
Бешенство и другие напасти: в Петербурге закончились вакцины для животных
6:36
«Могу похвастаться»: с кем Наталья Подольская снялась в постельной сцене
6:18
«Израилю они тоже нужны»: в США жестко ответили Зеленскому на просьбу о снарядах

Сейчас читают

Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?
Два месяца спустя: Наталья Рагозина впервые вышла в свет после смерти мужа
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд