Пережила непостижимые ужасы и пытки: похищенную в Газе немку нашли мертвой

Молодую гражданку Германии Шани Лук захватили боевики ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. Как она умерла?

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля подтвердило гибель похищенной в Газе немки. Об этом представили заявили на официальной странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter — Прим. ред.).

«Мы с горечью сообщаем, что было найдено и опознано тело 23-летней немецко-израильской гражданки Шани Лук», — сообщили в пресс-службе.

Девушку похитили сторонники исламистскго движения ХАМАС прямо во время музыкального фестиваля. По словам сотрудников министерства, пленница подверглась кровожадным пыткам, после чего ее выставили напоказ по сектору Газа.

Мать похищенной девушки Рикарда Лук ранее также заявила о смерти дочери. О том, что Шани в плену, мать узнала из опубликованных ХАМАС видео по ее татуировке. На кадрах девушка лежала лицом вниз в багажнике пикапа боевиков с неестественно вывернутыми ногами.

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что израильские пленницы обратились к Нетаньяху.