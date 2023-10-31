Не хуже фараона: экс-жениха Волочковой обвинили в связях с еще одной «пирамидой»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

Экс-жениха Волочковой обвинили в связях с еще одной финансовой пирамидой

Не хуже фараона: экс-жениха Волочковой обвинили в связях с еще одной «пирамидой»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Дюран, по информации СМИ, сейчас находится в одном из СИЗО в Нижнем Новгороде.

Экс-жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана проверят на связь с еще одной финансовой пирамидой. Об этом сообщает издание KP.RU.

По данным СМИ, Дюран мог быть причастен к работе микрофинансовой организации с широкой сетью по всей России, которая привлекала деньги пайщиков якобы под расширение кредитования. Однако с выплатами по этим паям довольно быстро возникли проблемы и пайщики стали обращаться в полицию.

Некоторые из них вложили в компанию весьма крупные суммы — даже по несколько миллионов рублей. Дюран, по информации СМИ, сейчас находится в одном из СИЗО в Нижнем Новгороде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дюран был задержан за мошеннические схемы. Один из пострадавших, актер Сергей Соломатин, рассказал про то, как стал жертвой экс-партнера заслуженной артистки России.

Мужчина наткнулся на объявление, в котором искали инвестора в кондитерскую — его это предложение заинтересовало. Пообщавшись, мужчины заключили договор, но затем пошли задержки и отговорки.

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