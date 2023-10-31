«Критериям соответствуют многие»: Песков о выдвижении Путина на новый срок

В Кремле прокомментировали возможное участие в гонке экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина.

На данный момент предвыборная кампания не объявлена, первого кандидата на должность президента России нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Пока нет первого кандидата, первый кандидат будет после того, как будет зарегистрирован… Пока еще предвыборная кампания не объявлялась», — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос о выдвижении Владимира Путина.

Также Песков подчеркнул, что может появиться разное количество кандидатов на пост президента РФ. В Конституции все прописано, кто может баллотироваться, причем этим «критериям соответствуют многие». Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавнее сообщение о том, что экс-депутат Госдумы Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты из партии «Гражданская инициатива».

Решение останется за…: как пройдут выборы президента России в 2024 году

Шестилетний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в мае 2024 года. За два месяца до этого, по закону, в России должны состояться выборы главы государства. Пока наиболее вероятная дата голосования — 17 марта. Окончательное решение о дате будет принимать Совет Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили об отсутствии конкурентов у Путина.