Решение останется за…: как пройдут выборы президента России в 2024 году

Правила голосования могут измениться из-за текущей ситуации в стране и мире?

Госдума во втором чтении приняла поправки в законе о выборах президента РФ. Согласно законопроекту, которое теперь предстоит рассмотреть главе государства, при военном положении в стране или одном из регионов, выборы могут отложить по решению Центральном избирательной комиссии.

Возможные изменения в законе

Федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации» предлагается дополнить формулировкой о проведении выборов или референдумов в условиях военного положения. Законодатели предлагают отложить день голосования, если его подготовка и проведение будут угрожать жизни и здоровью россиян. Как уточняет агентство Интерфакс, решение в такой ситуации должна принимать ЦИК РФ и незамедлительно информировать об этом лидера страны.

Дума рассмотрит поправки в закон о выборах президента

Выборы президента РФ в 2024 году

Шестилетний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в мае 2024 года. За два месяца до этого, по закону, в России должны состояться выборы главы государства. Пока наиболее вероятная дата голосования — 17 марта. Окончательное решение о дате будет принимать Совет Федерации.

Как проголосовать на выборах президента России в 2024 году

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге 11 сентября заявила, что выборы в 2024 году могут проходить несколько дней.

Как и в предыдущие годы, на предстоящих выборах отдать свой голос можно очно, придя на избирательный участок по месту жительства либо месту нахождения, а также удаленно, путем дистанционного электронного голосования.

Для голосования по месту нахождения необходимо подать заявление в любом МФЦ, территориальной избирательной комиссии или через портал Госуслуг. Также можно прийти в участковую комиссию.

Заявление о дистанционном участии в голосовании можно подать через Госуслуги, но только в том случае, если учетная запись подтверждена. Далее на номер телефона придет индивидуальный код. Для доступа к порталу ДЭГ и голосованию используется логин и пароль от Госуслуг.

Если избиратель передумает, его можно отозвать и проголосовать на участке.

Кандидаты на президентских выборах в России 2024 года

Президентом по закону может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно просиживающий на территории страны не менее 25 лет не владеющий иностранным гражданством или ВНЖ. Последние требования не распространяются на возможных кандидатов из новых регионов России.

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