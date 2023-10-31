Застряли во льду: перевал Дятлова снова требует крови?

За последние месяцы жертвами перевала чуть не стало две группы туристов.

Загадочный перевал Дятлова, ставший смертельной ловушкой для группы советских туристов, снова жаждет крови. Сегодня группа из пятерых мужчин чудом выбралась из проклятого места, чуть не став очередной жертвой «Горы мертвецов».

Новая группа застряла на перевале Дятлова

Как стало известно 5-tv.ru, 26 октября из поселка Тахта в поселок Вижай вышло пятеро туристов, чуть не погибших в снегах на двенадцатиградусном морозе. Потерявшаяся тургруппа несколько дней ночевала в палатках в тех же краях, где в 1959 году нашли обезображенные трупы студентов.

Двоим мужчинам удалось выбраться из ледяного плена и добраться до спасателей, остальные остались в 15 километрах от ближайшего поселка по реке Вижай. На место спасатели еще не доехали из-за погодных условий.

Складывается ощущение, что горе Холатчахль нужны новые жертвы.

Зло пробудилось на перевале Дятлова

Совсем недавно, в июле 2023 года, на перевале Дятлова спасатели нашли 18-летнего юношу, который двое суток считался пропавшим. Молодого человека удалось спасти благодаря усилию волонтеров, и ему, в итоге, повезло намного больше, чем членам той самой группы Дятлова.

Девять версий гибели туристов на перевале Дятлова — видео

История гибели туристов на перевале Дятлова

В январе 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова решила совершить лыжный поход длительностью в 18 дней и протяженностью в 300 километров. Завершить его им было не суждено — все участники экспедиции погибли страшной смертью. Их изуродованные тела искали вплоть до мая, а причины их гибели до сих пор неясны. У трупов были обнаружены ожоги, переломы, травмы черепов и множественные раны.

Перевал Дятлова: Все гипотезы и версии трагедии

В Уральской Генпрокуратуре как-то рассказали, что изначально следователями было предложено 75 версий гибели группы. Со временем из них выделили несколько основных: испытания ракетной техники или ядерного оружия, нападение со стороны коренного населения, ураган, землетрясение, лавину и даже НЛО. В 2020 году было объявлено о том, что следствие наконец-то раскрыло тайну гибели группы Дятлова — официальной версией стала сошедшая лавина.

Перевал Дятлова — гиблое место?

Несмотря на оглашение официальной версии гибели туристов, скептики отказываются верить, что виной всему банальная лавина. Больше всего во всем этом настораживает то, что гору Холатчахль с давних времен называют «Мертвой вершиной» и «Горой мертвецов». Так гору называют коренные жители тех мест — манси. Судя по тому, что на злополучном перевале продолжают теряться люди — с этим местом явно что-то не так.

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