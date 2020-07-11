Названа официальная причина гибели группы Дятлова

В Генпрокуратуре сообщили, что причиной гибели группы Дятлова стала снежная лавина. Ведомство занялось проверкой для того, чтобы выяснить, из-за чего 60 лет назад в окрестностях горы Холатчахль умерли девять человек.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — рассказал РИА начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяко.

Для того, чтобы установить причину гибели группы Дятлова, специалисты провели несколько экспертиз и экспериментов. Было установлено, что из-за снежной лавины, группа ушла на 50 метров от палатки. Когда они попытались вернуться, не нашли дорогу. Курьяко отметил, что в тот момент, по подсчетам, видимость была 16 метров, а люди отошли на 50 метров. В таких условиях, даже если знаешь, где находится палатка, невозможно сориентироваться.

Далее, по версии следователей, туристы спустились ниже, разожгли костер и попытались согреться. Потом группа решила вновь попытаться найти палату, но опять не добралась до нее и замерзла на склоне горы.

«Шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — говорит Курьяков.

Трагедия в Свердловской области произошла в феврале 1959 года. Много лет из-за отсутствия официальной версии гибели туристов рождались самые разнообразные теории, почему все-таки молодые люди не смогли выжить.