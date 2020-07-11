Девять версий гибели туристов на перевале Дятлова — видео
Все рассмотренные варианты гибели группы на Урале были озвучены на пресс-конференции «Комсомольской правды» с участием экспертов.
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Фото, видео: Dyatlovpass.com; 5-tv.ru
На пресс-конференции KP.RU, посвященной официальному оглашению результатов проверки по делу о гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году, были названы девять версий случившегося.
Начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков рассказал, что изначально было предложено 75 версий гибели группы. Позже их разбили на девять групп.
- Прокурор Ивделя Темпалов знал о проверке задолго до реального обнаружения палатки;
- Необоснованное внимание со стороны прокуратуры СССР к этому уголовному делу, что может означать наличие другой информации по делу;
- Летающие объекты — т. н. летающие шары;
- Испытание ракетной техники;
- Ядерный взрыв, ставший причиной радиационного заражения местности и гибели туристов;
- Ураган, согнавший туристов с горы;
- Сейсмические явления на Северном Урале;
- Один из туристов, выдававший себя за Золотарева, на самом деле был другим человеком, называвшимся то Александром, то Семеном;
- Снежная лавина и все, что связано с движением снега с гор.
Ранее 5-tv.ru писал, что именно снежную лавину назвали официальной причиной гибели туристов. Они были вынуждены покинуть свою палатку и просто не смогли найти обратную дорогу.
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