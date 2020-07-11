На пресс-конференции KP.RU, посвященной официальному оглашению результатов проверки по делу о гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году, были названы девять версий случившегося.

Начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков рассказал, что изначально было предложено 75 версий гибели группы. Позже их разбили на девять групп.

Прокурор Ивделя Темпалов знал о проверке задолго до реального обнаружения палатки; Необоснованное внимание со стороны прокуратуры СССР к этому уголовному делу, что может означать наличие другой информации по делу; Летающие объекты — т. н. летающие шары; Испытание ракетной техники; Ядерный взрыв, ставший причиной радиационного заражения местности и гибели туристов; Ураган, согнавший туристов с горы; Сейсмические явления на Северном Урале; Один из туристов, выдававший себя за Золотарева, на самом деле был другим человеком, называвшимся то Александром, то Семеном; Снежная лавина и все, что связано с движением снега с гор.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно снежную лавину назвали официальной причиной гибели туристов. Они были вынуждены покинуть свою палатку и просто не смогли найти обратную дорогу.