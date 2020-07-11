Девять версий гибели туристов на перевале Дятлова — видео

|
Алиса Старжевская
51

Все рассмотренные варианты гибели группы на Урале были озвучены на пресс-конференции «Комсомольской правды» с участием экспертов.

Фото, видео: Dyatlovpass.com; 5-tv.ru

На пресс-конференции KP.RU, посвященной официальному оглашению результатов проверки по делу о гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году, были названы девять версий случившегося.

Начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков рассказал, что изначально было предложено 75 версий гибели группы. Позже их разбили на девять групп.

  1. Прокурор Ивделя Темпалов знал о проверке задолго до реального обнаружения палатки;
  2. Необоснованное внимание со стороны прокуратуры СССР к этому уголовному делу, что может означать наличие другой информации по делу;
  3. Летающие объекты — т. н. летающие шары;
  4. Испытание ракетной техники;
  5. Ядерный взрыв, ставший причиной радиационного заражения местности и гибели туристов;
  6. Ураган, согнавший туристов с горы;
  7. Сейсмические явления на Северном Урале;
  8. Один из туристов, выдававший себя за Золотарева, на самом деле был другим человеком, называвшимся то Александром, то Семеном;
  9. Снежная лавина и все, что связано с движением снега с гор.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно снежную лавину назвали официальной причиной гибели туристов. Они были вынуждены покинуть свою палатку и просто не смогли найти обратную дорогу.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

18:12
«Знакомился пьяным»: звезда Comedy Club о диких сексуальных приключениях
17:59
О чем говорит привычка носить кольцо на определенном пальце? — Видео
17:49
«Почувствовала себя человеком»: Терешина показала результат похода к специалистам
17:30
Неизвестный открыл стрельбу в банке в Петербурге
17:19
Девять версий гибели туристов на перевале Дятлова — видео
17:01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери
В Китае девушка погибла на рабочем месте от взрыва стула

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок