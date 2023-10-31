«Веры IIHF нет»: Фетисов высказался о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2026

Международная федерация предварительно включила сборную РФ в групповой этап хоккейного турнира на Играх в Италии.

Прославленный советский и российский хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов заявил, что не верит Международной федерации хоккея (IIHF). Так он прокомментировал информацию о предварительном включении сборной России в групповой этап Олимпиады-2026.

«Никакой веры нет этой федерации международной. Уже было много чего от них. Толку никакого», — сказал Фетисов в комментарии 5-tv.ru.

До этого стало известно, что IIHF предварительно допустила российскую команду к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Как следует из опубликованных на сайте федерации предварительных составов групп, за российской сборной закреплено место в группе С на тот случай, если будет принято решение о ее возвращении на турниры под эгидой IIHF.

При допуске на Олимпиаду россияне могут встретиться с командой США. Другие участники группы С пока неизвестны.

Фетисов не впервые критикует Международную федерацию хоккея. В августе этого года он выступил за то, чтобы Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стала коммерческой и полностью независимой от IIHF.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как США с помощью Международного олимпийского комитета (МОК) продавливают на Олимпиаду «свои» виды спорта.