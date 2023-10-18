«Купили с потрохами»: как США продавливают на Олимпиаду «свои» виды спорта

МОК внес в программу Олимпиады пять новых видов спорта в угоду Соединенным Штатам и их западным друзьям.

Международный олимпийский комитет (МОК) давно куплен с потрохами США и их западными партнерами, что позволяет им протаскивать в программу Игр те виды спорта, в которых они сильны. Об этом пишет обозреватель EADaily Игорь Левитас.

Он напомнил, что МОК принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе пять новых видов спорта: флаг-футбол, сквош, лакросс, бейсбол/софтбол и крикет. Все они популярны и распространены исключительно на территории США и нескольких стран Запада, подчеркнул автор статьи.

Так, флаг-футбол представляет собой, по сути, женскую версию американского футбола, в которой нужно не сбить с ног игрока команды соперников, а сорвать с него флажок. Естественно, играют в него в основном в США, еще по несколько команд есть в западных странах. При этом на чемпионате мира два года назад победу и у мужчин, и у женщин одержали сборные Штатов.

Лякросс — разновидность хоккея на траве — также популярен лишь в Северной Америке. В Канаде он даже признан национальным видом спорта. В остальном же мире даже название этого вида спорта малоизвестно, отмечает автор. Он с иронией указывает на то, что третье место на чемпионате мира по лякроссу заняла сборная ирокезов, очевидно представлявшая «страну Ирокезию или Ирокезистан». Чемпионом же, как ни странно, тоже стали США.

Что касается бейсбола, то американцы неоднократно пытались протащить и даже протаскивали его на Олимпиады, но его каждый раз исключали из списка олимпийских видов спорта из-за недостаточной популярности в большинстве стран. Однако, чтобы не упускать еще одну золотую медаль, американцы на этот раз протащили еще и софтбол — разновидность бейсбола для женщин.

Таким образом, отметил обозреватель, американцы пробили себе минимум семь золотых медалей, еще не выходя на Олимпиаду. Впрочем, не забыли они и о своих друзьях из Великобритании, протащив на Игры крикет. В чемпионатах по этому виду спорта участвуют только Англия и ее доминионы, говорится в публикации.

«США просто пользуются своей властью в МОК и при малейшей возможности протаскивают в программу Игр те виды спорта, в которых они достаточно сильны, в которых они являются лидерами. То есть говорить о какой-то спортивной и человеческой этике, порядочности, честности не стоит. Ее в олимпийском движении не было, нет, и в обозримом будущем не будет», — заключил Левитас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МОК принял предложение оргкомитета летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе о включении в программу пяти новых видов спорта, которые «полностью соответствуют спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта».