Аэропорт Махачкалы в результате беспорядков пострадал на 285 миллионов рублей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Депутат Абакаров: ущерб аэропорту Махачкалы оценивается в 285 миллионов рублей

Аэропорт Махачкалы в результате беспорядков пострадал на 285 миллионов рублей

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

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Эксперты-оценщики до сих пор подсчитывают ущерб, причиненный объекту разъяренной толпой.

Ущерб аэропорту Махачкалы в результате беспорядков оценивается в 285 миллионов рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров.

«Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется», — сказал Абакаров.

В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов. Расследованием займется главк Следственного комитета РФ.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании по событиям в Дагестане заявил, что беспорядки в Махачкале были инспирированы через соцсети с территории Украины с помощью западных спецслужб. Целью была попытка дестабилизации и раскола российского общества извне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента в аэропорту Махачкалы дал приказ жестко подавлять возможные беспорядки.

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