Аэропорт Махачкалы в результате беспорядков пострадал на 285 миллионов рублей

Депутат Абакаров: ущерб аэропорту Махачкалы оценивается в 285 миллионов рублей
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Эксперты-оценщики до сих пор подсчитывают ущерб, причиненный объекту разъяренной толпой.
Ущерб аэропорту Махачкалы в результате беспорядков оценивается в 285 миллионов рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров.
«Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется», — сказал Абакаров.
В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов. Расследованием займется главк Следственного комитета РФ.
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании по событиям в Дагестане заявил, что беспорядки в Махачкале были инспирированы через соцсети с территории Украины с помощью западных спецслужб. Целью была попытка дестабилизации и раскола российского общества извне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента в аэропорту Махачкалы дал приказ жестко подавлять возможные беспорядки.
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