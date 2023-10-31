Кадыров приказал жестко подавлять массовые беспорядки

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ жестко подавлять возможные беспорядки. По его словам, зачинщиков необходимо немедленно задерживать, а в случае неповиновения закону — стрелять им «в лоб» после трех предупреждений.

Глава республики призвал охранников порядка отлавливать и сажать всех, кто решит принять участие в несанкционированных беспорядках.

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб», — обратился он к сотрудникам МВД и Росгвардии в рамках встречи в правительстве Чечни.

Кадыров уверен, что подобные меры исключат возможность выхода на улицы для участия в беспорядках. Он подчеркнул, что его слова являются приказом.

Минувшим воскресеньем, 29 октября, жители Махачкалы пробрались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Они атаковали рейс, прибывший из Тель-Авива, скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты.

В беспорядках участвовали несколько тысяч человек. По данным регионального управления МВД, в результате произошедшего были задержаны 83 человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Комментируя беспорядки, Кадыров призвал исключить возможность дестабилизации ситуации в стране. Он подчеркнул, что идти на поводу у врагов России недопустимо.

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