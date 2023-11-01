Асмус пожаловалась на близкого друга: «Пытается лишить работы через продюсеров»

Артистка удивлена подлыми поступками человека, которого считала товарищем.

Актриса Кристина Асмус пожаловалась подписчикам на друга, имя которого решила не называть — возможно, это знаменитость. По словам артистки, выходки товарища настолько неожиданны, что сравнимы с ударом ножа в спину. Она подчеркнула, что против нее действует не просто некто знакомый, а близкий человек. Поведение обидчика удивляет звезду, но она предпочитает не устраивать скандал.

«Один мой ранимый друг отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров. Но. Подумала я ровно 15 секунд и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай!» — написала Асмус.

Публика нервно гадает, кому перешла дорогу актриса и кто может иметь основания для мести. Многие тут же подумали о коллеге по творческому цеху — Александре Петрове. Не так давно артист женился на девушке, которую знал считанные недели. А до этого четыре года встречался с подругой Асмус Стасей Милославской, и избранница открыто говорила, что ждет предложения руки и сердца.

Узнав о трагедии Милославской, Кристина Асмус резко высказалась в соцсетях о Петрове. Она предложила ему покоиться с миром и прикрепила к публикации смайлик с лицом клоуна. Возможно ли, что блудный жених смертельно обиделся и решил наказать ее? И нужны ли ему разборки во время медового месяца? Фанатам остается только гадать. Или ждать очередной подлости, после которой Асмус не выдержит и сдаст общественности своего врага.

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