«Проигрывает по всем ТТХ»: почему танк Leopard оказался «бумажным тигром»

Украинский конфликт показал, что зарубежное «супероружие» не способно противостоять советским и российским образцам.

Танки Leopard должны были помочь ВСУ «победить» Россию — прежде всего, в информационном пространстве, но в реальном же бою они оказались «бумажными тиграми». Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт, политолог Андрей Кошкин.

«В информационном пространстве Западу нужно было предложить Украине „супероружие“, против которого не устоят Вооруженные силы России. Ничего не оказалось под рукой, кроме Leopard. По их статистике, он считается надежным танком, это признают даже в США. Вот потому в информационном пространстве немецкая машина заняла ведущую позицию. С его помощью они пугали Россию, пытались весь мир убедить, что технологии в военной сфере — за западным миром», — пояснил эксперт.

На самом же деле, когда стали сравнивать реальные возможности немецких машин с образцами российской бронетанковой техники, оказалось, что танки Leopard проигрывают по своим тактико-техническим характеристикам (ТТХ). Да и сами танкисты говорят, что на зарубежной машине хорошо служить в мирное время, а воевать лучше на советской технике, и конфликт на Украине это подтвердил, отметил политолог.

«Мало того, что они вязнут в непогоду на проселочных дорогах Украины, весьма прихотливы в обслуживании, требуют тонкой настройки и хорошо подготовленных специалистов, они к тому же еще и не являются надежным бронетанковым средством, в реальном бою, когда не надо кого-то пугать просто тем, что вышел танк, который стреляет по жилым кварталам, а нужно войти в танковую дуэль или быть опорой пехоты для решения боевой задачи на линии боевого соприкосновения на Украине», — отметил специалист.

Резюмируя, Кошкин отметил, что «Леопарды» — это оружие, которым высокотехнологичные сверхдержавы просто-напросто успокаивают слабые государства. Для них западное оружие — это сила, «вундерваффе», но это не так для Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения, подчеркнул политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил о потере украинцами на поле боя почти пятой части поставленных Западом Leopard 2.