Хабиб Нурмагомедов отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Спортсмен поддержал идею «открытого диалога» с народом.

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы. В своей социальной сети он разместил репост публикации коллеги — чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова.

Магомедов сделал пост, в котором обратился к главе Дагестана Сергею Меликову и правительству республики. Он призвал ответственные структуры «не ломать» жизни участникам погрома — молодым ребятам — показательными наказаниями.

Чемпион считает, что вместо этого верным решением будет выйти на «открытый диалог» с населением. Нурмагомедов поддержал его позицию.

«Аллах прощающий и любит прощающих»,— подписал он публикацию Магомедова, размещенную у себя в личном блоге.

Минувшим воскресеньем, 29 октября, жители Махачкалы пробрались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Они атаковали рейс, прибывший из Тель-Авива, скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты.

В беспорядках участвовали несколько тысяч человек. По данным регионального управления МВД, в результате произошедшего были задержаны 83 человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ жестко подавлять возможные беспорядки.

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