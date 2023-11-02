Хозяин без дома: мошенники отняли квартиру у пенсионера МВД в Новокузнецке

Кемеровский пенсионер стал жертвой черных риелторов. Аферисты смогли дважды продать его квартиру, даже несмотря на то, что хозяин передумал и отказался от сделки. Не стали препятствием и наложенные на недвижимость ограничения. Теперь у нее новый хозяин.

Почему бывшие коллеги отставного полицейского не увидели тут преступления? И можно ли вернуть квадратные метры — разбирался корреспондент «Известий» Александр Шпак.

«Вот я просто говорю одно — если эта съемка где-то появится, однозначно вы за это будете отвечать», — заявил директор ООО «Региональный центр недвижимости» Дмитрий Константинов.

Угрозами и надменным взглядом нашу съемочную группу встречает хозяин кемеровской риелторской конторы.

«Хочется взять вот этот аппарат — выкинуть и все», — заявляет Константинов.

Несмотря на грозные слова, коммерсант расчетлив и хладнокровен. А вот недовольные клиенты — Игорь и Алла Гришины, при виде риелтора с трудом сдерживают эмоции.

«Я хочу посмотреть на вас — как вы так продали квартиру трижды без меня?» — задается вопросом Алла Гришина.

Ее супруг Игорь Гришин — полицейский на пенсии, обратился в контору за помощью с продажей однушки. Место ему посоветовали знакомые. Новые и, как считает его жена, совсем не случайные. Супруг тяжело переживал смерть своих матери и брата. И, несмотря на капитанскую выправку, был очень уязвим.

«У нас временное разногласие было с мужем. Мы не проживали вместе. И, так случилось, у него появились друзья. Очень такие хорошие, заботливые друзья, которые прям начали опеку. Они его чем-то опаивали. Опаивали. И чем-то, скорее всего, даже не спиртсодержащим. Потому что у него было возбуждение. Когда я его обнаружила, он был возбужден», — вспоминает пострадавшая Алла Гришина.

Игорь рассказал, что отказался от сделки по продаже квартиры уже после подписания предварительного договора. Понял, что его пытаются обмануть — отдать только часть задатка.

«Итого я получил 700, а расписался за лимон 200. Я пенсионер МВД, я не люблю людей наглее меня. Не люблю. У меня есть мое я. Но оно, видите, иногда подводит», — поделился Игорь Гришин.

На руках у махинаторов осталась доверенность на продажу. Супруги успели аннулировать эту бумагу через МФЦ и надеялись, что на этом неприятности закончатся. Ведь даже с доверенностью законно продать жилье риелторы бы не смогли. Нужно было еще согласие Аллы Гришиной — супруги владели квартирой вместе. Однако через две недели они случайно узнали, что квадратные метры принадлежат чужим людям.

«Без моих подписей, без моих согласий квартира продавалась, хотя были пометки, стояли ограничения — только лично присутствие, отмена у нотариуса документа-доверенности. Все это было предоставлено. Все это везде зафиксировано. Квартира продается дважды. С вопросом — как в правовом государстве может такое делаться?» — подчеркнула Алла Гришина.

А еще через пару недель выяснилось, что квартира снова сменила владельца. То есть одну и ту же жилплощадь компания «Региональный Центр Недвижимости» ухитрилась продать дважды всего лишь за один месяц. Пенсионер-полицейский пошел к своим коллегам писать заявление, но, к удивлению, они не увидели в ситуации криминала.

«Ну вот как квартиру заберут, тогда и приходи. Я отслужил — сейчас никому, никому мы не нужны. Ладно, я такой, шевелюсь как-то поактивней. А сколько бабушек, сколько дедушек обманули?» — отмечает пострадавший Игорь Гришин.

Сколько обманули — остается только предполагать. В Интернете множество однообразных негативных отзывов об этой компании.

Компания продолжает работать вот уже 14 лет. В одном только Новокузнецке у нее три офиса. Есть филиалы и в других городах Кузбасса. При этом уставной капитал фирмы — десять тысяч рублей. А сама организация — цитата: «Входит в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Видимо, чувствуя свою безнаказанность, от претензий простых смертных директор просто отмахивается.

Юристы уверены, что в этом случае необходимо обращаться в прокуратуру, чтобы сотрудники надзорного ведомства заставили полицейских разглядеть криминал.

«Здесь видно состав преступления 159 статьи. Во-первых, это не первый человек, во-вторых, этот человек пил. Третье — столько нарушений при заключении договора, неполная оплата, нет согласия, подписка на доверенность у какого-то там нотариуса, которая в итоге была отозвана», — уточняет юрист Алексей Деденюк.

Вернуть недвижимость в собственность можно и через суд. Но без пострадавших все равно уже не обойдется. В квартире Гришиных сейчас живет не мошенник, а обычный человек, честно купивший квартиру, даже не подозревая в какую историю он попал.