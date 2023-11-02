Будто пенициллин: почему куриный бульон в самом деле лечит

Все мы знаем с детства, что это надежное средство от всех болезней, но не знаем, чем он на самом деле полезен.

Когда мы заболеваем, наши близкие очень часто готовят и предлагают выпить куриный бульон. В прошлом его даже прозвали еврейским пенициллином. Практически все помнят, как в детстве во время болезни их кормили этим нехитрым блюдом.

И современная наука подтверждает, что в этой древней традиции есть рациональное зерно. Куриный бульон действительно стоит сварить для заболевшего. Хотя современным вегетарианцам это может показаться святотатством.

Почему бульон называли еврейским пенициллином? Чем он полезен для быстрого выздоровления?

Древние легенды

Бульон — одно из самых простых блюд. Достаточно положить мясо или суповой набор в воду, снять пену, образующуюся от коагуляции белка, посолить и присыпать приправами — и через некоторое время все готово.

Никто не знает, кто и когда изобрел бульон, но различные легенды о нем встречались уже в Древнем Египте. На одном папирусе ученые нашли текст о курином бульоне. В нем говорится, что один человек украл с кухни курицу от голода. За ним погнались. Чтобы скрыть следы преступления, вор бросил тушку в чан с кипящей водой. Его поймали и привели к судье. В доказательство принесли получившийся бульон.

Уставшему и приболевшему судье так понравился его запах, что он захотел попробовать. Вершитель правосудия сразу почувствовал себя лучше, а приятный вкус побудил его простить и отпустить провинившегося без наказания.

Так что уже в глубокой древности люди оценили целебные свойства этого блюда. Кормить им заболевших советовал еще легендарный врач Ибн Сина, а следом за ним — все европейские ученые.

Старое прозвище куриного лекарства

В прошлом веке бульон прозвали еврейским пенициллином. Современная наука подтверждает — в нем масса полезных свойств.

Куриный белок — самый легкий для усвоения, он идеально подходит заболевшему. Бульон стимулирует обмен веществ. Он достаточно сытный. Даже сильно истощенный организм справляется с перевариванием этого блюда. Входящие в его состав вещества обладают иммуностимулирующим действием.

В курином бульоне — полноценный набор витаминов и микроэлементов: С и РР, вся группа В, магний, калий, железо и другие ценные вещества. Но почему именно такое прозвище — еврейский пенициллин?

Так о курином бульоне говорили, подчеркивая его доступность. Даже самая бедная семья в отсутствии денег на лекарство могла раздобыть хотя бы немного куриного мяса или костей, чтобы сварить бульон для заболевшего родственника. Этот продукт стоил дешевле, чем все другие виды мяса, и был доступен повсеместно.

К тому же курица — нейтральная пища. Она разрешена в большинстве мировых религий. Это немаловажно для иудеев, у которых множество пищевых ограничений, предписанных Торой.

Будьте здоровы!

Кроме наличия полезных веществ и способности поддерживать иммунитет куриный бульон обладает чисто практическим преимуществом.

Сварить его легко — с этим справится и старик, и ребенок. И даже сам заболевший в отсутствии помощи.

Блюдо переварится легко, не создаст нагрузки на ослабленный пищеварительный тракт.

Бульон — одновременно еда и питье. Его не нужно жевать. Поэтому при помощи куриного отвара удобно поддержать силы даже лежачего больного. Достаточно напоить его питательным и полезным бульоном.

Так что держать в запасе немного курицы, чтобы поддержать силы внезапно заболевшего человека — древняя, но подтверждаемая современной наукой мудрая традиция.

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