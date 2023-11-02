В Госдепе заявили об ответственном подходе США к организации саммита АТЭС

Соединенные Штаты со всей ответственностью относятся к своим обязательствам принимающей стороны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет в Сан-Франциско, штат Калифорния, с 11 по 17 ноября. Представители американского госдепартамента сообщили в интервью РИА Новости, что готовы к продолжению работы с членами объединения по вопросам развития торговли и инвестиций.

«Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение (саммита) АТЭС в 2023 году», — заявили в ведомстве.

Сотрудники госдепартамента также отметили, что с нетерпением ждут продолжения работы с государствами-членами АТЭС над «продвижением свободной, справедливой и открытой торговли и инвестиций, а также над содействием инклюзивному и устойчивому росту».

Собеседники агентства также пообещали обеспечить «надлежащее участие» всех экономик АТЭС, в том числе России. При этом было подчеркнуто, что в 2023-м работа в рамках саммита будет проходить в «соответствии с законодательством и регулированием США», с учетом установленных антироссийских санкций. Кто будет представлять Москву, в ведомстве пока не знают.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вашингтон отказывался направить приглашения главам нескольких экономик-членов сотрудничества. Ситуацию прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский.