В Госдепе заявили об ответственном подходе США к организации саммита АТЭС

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

России пообещали участие в мероприятии, но на определенных условиях.

В Госдепе заявили об ответственном подходе США к организации саммита АТЭС

Фото: www.globallookpress.com / Nick Starichenko

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Соединенные Штаты со всей ответственностью относятся к своим обязательствам принимающей стороны на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет в Сан-Франциско, штат Калифорния, с 11 по 17 ноября. Представители американского госдепартамента сообщили в интервью РИА Новости, что готовы к продолжению работы с членами объединения по вопросам развития торговли и инвестиций.

«Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение (саммита) АТЭС в 2023 году», — заявили в ведомстве.

Сотрудники госдепартамента также отметили, что с нетерпением ждут продолжения работы с государствами-членами АТЭС над «продвижением свободной, справедливой и открытой торговли и инвестиций, а также над содействием инклюзивному и устойчивому росту».

Собеседники агентства также пообещали обеспечить «надлежащее участие» всех экономик АТЭС, в том числе России. При этом было подчеркнуто, что в 2023-м работа в рамках саммита будет проходить в «соответствии с законодательством и регулированием США», с учетом установленных антироссийских санкций. Кто будет представлять Москву, в ведомстве пока не знают.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вашингтон отказывался направить приглашения главам нескольких экономик-членов сотрудничества. Ситуацию прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский.

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