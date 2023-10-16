«Хлопать дверью»: выйдет ли Россия из АТЭС из-за хамской позиции США

Российский посол назвал из ряда вон выходящим случаем отказ Вашингтона направить приглашения на саммит главам нескольких экономик-членов сотрудничества.

Москва не планирует выходить из Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), хлопнув дверью, из-за хамской позиции США. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский.

По его словам, отказ Вашингтона отправить приглашения на саммит АТЭС нескольким представителям стран-участниц сотрудничества стал из ряда вон выходящим случаем. Приглашения не получил не только президент РФ Владимир Путин, но и, например, глава исполнительной власти Гонконга Джон Ли. Действия Штатов в очередной раз подтвердили их безответственность, подчеркнул Барский.

Российский посол отметил, что позиция американской стороны будет учтена. Исходя из этого РФ будет принимать решения, связанные с представленностью страны на предстоящей встрече в Сан-Франциско.

«Но выходить из АТЭС, „хлопать дверью“ из-за капризов какой-то одной экономики <…> Велика честь», — прокомментировал он в беседе с журналом «Международная жизнь».

Барский также подчеркнул, что США уже через несколько недель должны будут уступить свое представительство другой стране — Перу, которая отличается дружественным отношением к России.

Торгово-экономический форум АТЭС запланирован на середину ноября. Приглашения на участие в мероприятии были направлены 21 стране, однако Кремль документы так и не получил. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что вопрос о присутствии президента РФ Владимира Путина на встрече будет решаться позже и по факту.

Москва комментировала, что американская сторона своими действиями нарушает принятые соглашения. Она позволяет себе самостоятельно выбирать, кого и когда приглашать. В Белом доме же объясняли свою политику украинским конфликтом — это значит, что участие РФ в АТЭС может и вовсе оказаться под вопросом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле рассказали о предстоящем визите Путина в Китай.