В России может появиться «отцовский» капитал: как он будет работать

Зачем он нужен и будет ли отличаться от «материнского»?

В России в обозримом будущем может появиться «отцовский» капитал. По аналогии с «материнским», второй родитель также будет получать выплаты, в районе миллиона рублей. Речь, правда, идет о третьем пополнении в семье, тогда как материнский капитал полагается уже при первом. Такие изменения в законодательстве вызваны опасениями экспертов по демографии, которые предрекают России потерю шести миллионов человек к 2030 году.

Как сообщают «Известия», устойчивое увеличение население России возможно только при упоре на увеличение рождаемости. Одной из мотивационных мер, которую предложила Общественная палата для решения проблемы, является введение «отцовского» или «многодетного» капитала.

Главное нововведение «отцовского» капитала — он призван заменить увеличение материнского капитала за третьего ребенка, став отдельной выплатой. Название пока не утверждено — капитал назвали «отцовским», чтобы отделить его от «материнского». По сути же, он будет скорее «многодетным», так как будет даваться за третьего ребенка.

Среди других мер, предложенных Общественной палатой для увеличения рождаемости — ежемесячные выплаты на детей до 18 лет в размере прожиточного минимума на ребенка при среднедушевом доходе не выше двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Помимо этого, предлагается спонсировать приобретение семейного автомобиля или коммерческий наем жилья.

Сегодня одной из главных проблем, вызывающих спад рождаемости, является увеличение возраста, в котором пары заводят первого ребенка. Если не так давно было нормой рожать в 20-25 лет, то сегодня многие заводят детей после 30, а то и ближе к 40. Молодежь не торопится заводить детей из-за материальных трудностей и страхов оказаться в нищете. Эксперты считают, что расширение материнского капитала позволило бы семьям с детьми значительно проще оперировать в вопросах недвижимости и обеспечения потомства. Дополнительные выплаты для многодетных пар могут подвигнуть семьи на расширение своей жилплощади, вплоть до собственного дома.

«Сейчас часто эти участки выкупаются инвесторами, поскольку денег на строительство дома у большинства многодетных семей нет. Предлагаемая мера поддержки могла обеспечить стартовый капитал для начала строительства собственного дома и при этом снизить продажи выданных земельных участков многодетными семьями», — рассказал «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

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