Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС РФ покончат с режимом Зеленского
Фото: Reuters / INQUAM PHOTOS
ВСУ уже находятся на грани краха. Что дальше?
Президент Украины Владимир Зеленский и его режим лишатся власти после окончания денацификации в рамках спецоперации России. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины», — прокомментировал он в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
Эксперт также указал на то, что ВС РФ продолжают демилитаризацию Незалежной. Под нее попадают ВСУ. По его словам, украинская армия находится на грани краха, а российские силы принимают эффективные решения для полной ликвидации противника. В качестве примера Риттер привел крупные операции под Купанском, которые больно бьют по Киеву.
Спикер в заключение добавил, что президент РФ Владимир Путин за минувший год достиг невероятных успехов и сумел нанести мощный удра по Западу на Украине. Российский лидер, отметил он, имеет полуторамиллионную армию, когда в НАТО не способны собрать и трех сотен солдат для быстрого реагирования.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле не согласились со словами главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте.
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