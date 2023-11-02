Как Илон Маск: чем Эдгард Запашный собрался заниматься на пенсии

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Эдгард Запашный рассказал, что на пенсии не собирается сидеть сложа руки

Как Илон Маск: чем Эдгард Запашный собрался заниматься на пенсии

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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На что звезда потратил бы свой миллиард?

Дрессировщик Эдгард Запашный поделился планами о том, как он планирует жить на пенсии. Об этом сообщает издание KP.RU.

Артист отметил, что он многого в этой жизни не умеет. Так, Запашный хотел бы научиться играть на фортепиано и познакомиться с российскими политиками — например, с главой МИД Сергеем Лавровым.

Он, по собственному признанию, будет сидеть на пенсии с удочкой в руках, только если его здоровье подорвет какая-нибудь болезнь. Запашный считает, что на их с братом помощь будут рассчитывать до последнего — как это было с Юрием Куклачевым и Иосифом Кобзоном.

«До миллиарда еще есть время, да. Я поймал себя на мысли, что если у меня будут такие громадные деньги, у меня шесть яхт не будет. Зачем? А вот вкладывать деньги, как это делает Илон Маск — в появление новых технологий, я понимаю, что этот человек живет не зря. С таких я буду брать пример. И если у меня будут свободные деньги, с удовольствием отремонтирую цирки, потому что понимаю, что наши граждане будут в них ходить с детьми», — мечтает Запашный.

Сейчас знаменитому артисту всего 47, так что у него в запасе еще достаточно времени. Он, вероятнее всего, успеет реализовать свои планы и мечты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аскольд Запашный рассказал о вкладе звезд в реабилитацию участников спецоперации.

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