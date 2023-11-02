США расширили санкционный список против России

Под ограничения Вашингтона попали около 200 компаний. Даже за пределами РФ.

В «черный список» США попали еще 37 физических лиц. О введении новых антироссийских санкций проинформировал Минфин США на своем сайте.

Известно, что ограничения были наложены на людей из России, ОАЭ, Турции, Швеции и ряда других стран. В санкционные списки попали и российские предприятия. Среди них: «ХКФ банк», «Русский стандарт» и «Всероссийский банк развития регионов». Западные санкции добрались также до компании АФК «Система» и нескольких связанных с ней структур.

В общей сложности в новые антироссийские санкционные списки попали больше 190 компаний, в том числе базирующиеся в ОАЭ, Китае, Монголии, Швейцарии, Люксембурге и других странах.

Ранее СМИ сообщили о деталях проекта 12-го пакета санкции ЕС. В «черный список» союза могут попасть более 100 физических лиц и порядка 40 юридических. Запреты, предположительно, затронут также экспорт, импорт и даже третьи страны.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Финляндии конфисковали несколько товарных знаков российских юрлиц.