США расширили санкционный список против России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Минфин США включил 37 человек в список санкций против РФ

США расширили санкционный список против России

Фото: www.globallookpress.com / Jim West

Читайте нас в: Дзен Новости

Под ограничения Вашингтона попали около 200 компаний. Даже за пределами РФ.

В «черный список» США попали еще 37 физических лиц. О введении новых антироссийских санкций проинформировал Минфин США на своем сайте.

Известно, что ограничения были наложены на людей из России, ОАЭ, Турции, Швеции и ряда других стран. В санкционные списки попали и российские предприятия. Среди них: «ХКФ банк», «Русский стандарт» и «Всероссийский банк развития регионов». Западные санкции добрались также до компании АФК «Система» и нескольких связанных с ней структур.

В общей сложности в новые антироссийские санкционные списки попали больше 190 компаний, в том числе базирующиеся в ОАЭ, Китае, Монголии, Швейцарии, Люксембурге и других странах.

Ранее СМИ сообщили о деталях проекта 12-го пакета санкции ЕС. В «черный список» союза могут попасть более 100 физических лиц и порядка 40 юридических. Запреты, предположительно, затронут также экспорт, импорт и даже третьи страны.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Финляндии конфисковали несколько товарных знаков российских юрлиц.

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.28
1.26 98.44
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
ВС РФ делают успехи, а ВСУ — терпят неудачи: самые важные события дня
18:55
Возможны рекорды: какой будет погода в праздники в Москве
18:44
США расширили санкционный список против России
18:33
Владимир Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи
18:22
Где находится голова у морских звезд? Ответ вас удивит
18:11
Много погибших: главное об ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев «Бурейдж»

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд