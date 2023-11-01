Власти Финляндии конфисковали несколько товарных знаков российских юрлиц

Знаки и логотипы были изъяты из базы патентного бюро страны.

Финское управление по взысканию долгов конфисковало ряд товарных знаков, принадлежащих юридическим лицам из России. Об этом пишет издание Yle.

Речь идет про юрлица, которые попали в санкционные списки Европейского союза. В их числе: Сбербанк, «Калашников», а также компания АНО «ТВ-Новости», которая руководит телеканалом RT.

В материале отмечается, что из базы патентного бюро Финляндии пропали знаки и логотипы организаций.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны детали проекта 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. В «черный список» союза могут попасть более 100 физических лиц и порядка 40 юридических. Запреты, предположительно, затронут также экспорт, импорт и даже третьи страны.