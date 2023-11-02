Депутат считает, что по логике Томаса Баха, Россия должна быть на Олимпиаде. Но считает ли она заявление президента комитета правильными?

Президент МОК (Международный олимпийский комитет) Томас Бах недавно заявил, что у Израиля не будет ограничений на Олимпиаде. Ведь спортсмены не отвечают за слова политиков. Удивительно, что при такой логике Россия в играх не участвует. По этому поводу олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась эксклюзивно для сайта 5-tv.ru.

«Ну, вы знаете тут удивительное лицемерие, абсолютно точно. Я назвала это супер двойные стандарты. То есть были двойные стандарты. Теперь супер двойные стандарты. Потому что в нашем случае ничего не было», — сказала спортсменка.

Она отметила, что не осуждает заявление Баха. Оно подходит под нынешнею ситуацию. И по большей части заявление успокаивает не государство Израиль, а самих евреев, которые могут выступать и за другие страны. В целом, так МОК проявляет свою толерантность.

Но депутат возмутилась тому, что подобного отношения не было к российским и белорусским атлетам. Исходя из своих слов МОК обязаны пригласить наших и соседских спортсменов на ближайшие Олимпийские игры. И причем Россия и Белоруссия должны выступать под флагами и с гимном.

«Это совершенно неприемлемо, они должны сейчас, раз пошла такая тенденция, расширить это заявление и применить его для россиян. Но мы же знаем, что дальше начнутся бойкоты. А почему тогда нет бойкотов по поводу Израиля и Палестины. Они же могут возникнуть. И что тогда будет делать МОК? Поэтому вопрос, тогда бы была справедливость, справедливость восторжествовала бы и спорт был бы вне политике», — отметила Журова.

Она добавила, что хоть заявление МОК и правильное, но оно имеет исключительно политические мотивы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фетисов высказался о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2026.