Умер пилот «Апполона-16» Томас Маттингли

Американский астронавт был одним из 24-х человек, кто долетел до Луны.
Фото: www.nasa.gov
В Соединенных Штатах Америки (США) умер американский астронавт Томас Маттингли. Ему было 88 лет. Эта информация размещена на сайте агентства национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
С 16 по 27 апреля 1972 года в качестве пилота он совершил полет на корабле «Апполон-16». По заявлениям американцев, в ходе этой специальной миссии люди в пятый раз высадились на Луне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Урбанович.
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