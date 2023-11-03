Умер пилот «Апполона-16» Томас Маттингли

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Американский астронавт был одним из 24-х человек, кто долетел до Луны.

Умер пилот «Апполона-16» Томас Маттингли

Фото: www.nasa.gov

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В Соединенных Штатах Америки (США) умер американский астронавт Томас Маттингли. Ему было 88 лет. Эта информация размещена на сайте агентства национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

С 16 по 27 апреля 1972 года в качестве пилота он совершил полет на корабле «Апполон-16». По заявлениям американцев, в ходе этой специальной миссии люди в пятый раз высадились на Луне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Урбанович.

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