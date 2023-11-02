Ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Урбанович

На 86-м году жизни скончался народный артист РСФСР Владимир Урбанович. Некролог в память о нем был опубликован на сайте Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, которому много лет служил актер.

В публикации уточняется, что скончался Урбанович сегодня, 2 ноября. Причины и иные обстоятельства не раскрываются.

За годы своей деятельности Урбанович достиг успехов как в кино, так и в музыке. После окончания Иркутского училища искусств в 1964-м году он продолжил обучение в Новосибирской консерватории. В театр оперы и балета артист попал в 1964 году и был его солистом до 2000-х.

«Коллектив театра глубоко скорбит о смерти Владимира Николаевича Урбановича и выражает искренние соболезнования его родным и близким», — указано в некрологе.

Урбанович снялся в фильме «Алкина песня». Картина стала его дебютной. Позже он снимался в «Записках сумасшедшего» и других фильмах, созданных ГТРК «Новосибирск». Артист также участвовал в постановке «Бориса Годунова» и выступал как певец.

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