Неужели, власти Незалежной планируют подписать акт о капитуляции?

Если на Украине создать верную правовую базу, то демобилизация в стране может стать возможной. Об этом в интервью одному местному изданию сообщил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что люди наверняка устали и хотят отдохнуть. Определенно, некоторые политики и военные должны рассмотреть предложения о создании таких возможностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС.