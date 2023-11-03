Люди устали: украинцам пообещали демобилизацию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 28 0

Глава СНБО Данилов допустил демобилизацию на Украине при создании правовой базы

Люди устали: украинцам пообещали демобилизацию

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Неужели, власти Незалежной планируют подписать акт о капитуляции?

Если на Украине создать верную правовую базу, то демобилизация в стране может стать возможной. Об этом в интервью одному местному изданию сообщил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что люди наверняка устали и хотят отдохнуть. Определенно, некоторые политики и военные должны рассмотреть предложения о создании таких возможностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС.

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