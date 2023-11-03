«Расчехлили автомат»: Путин заявил о нападении на Россию до начала СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 89 0

Путин: до начала СВО на РФ напали, поэтому пришлось расчехлить автомат в ответ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Президент подчеркнул, что нельзя было не начинать спецоперацию.

Россия должна была начать спецоперацию на Украине, поскольку на нее напали. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты страны.

«У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись — нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали», — сказал он.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Владимира Путина, не было никакой Украины в составе Российской империи. Президент напомнил — Украина образовалась во времена советской власти.

Тема:
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