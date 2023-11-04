«Столько раз разочаровался»: Лепс рассказал про свою возлюбленную

Артист поделился признаниям о своих отношениях. С кем встречается звезда?

Поклонницы народного артиста России Григория Лепса активно следят за каждым его шагом. Многим интересно узнать подробности его личной жизни. Певец рассказал сайту 5-tv.ru о своей возлюбленной, с которой отдыхал в Таиланде.

«Да не было там никакой возлюбленной. У нас совсем другие отношения с этим человеком. Если касается моих женщин, то таких много», — заявил артист.

Музыкант добавил, что сейчас у него нет постоянного партнера.

Также он признал, что некоторые девушки встречаются со взрослыми людьми только ради денег. Он назвал это естественным процессом.

«Существуют разные мнения людей на этот счет. Одни питают иллюзии, что якобы эта женщина в него влюбилась, а ему там 75 лет, он еле ходит. Или 80. Но в этом отношении нужно четко и ясно понимать, что эта девушка с тобой именно потому что ты имеешь какую-то копеечку», — сказал Лепс.

Певец отметил, что девушка «на один раз» гораздо дешевле отношений. Он добавил, что женатые мужчины думают, что они не платят. Но по факту они раскошеливаются на свою вторую половинку в гораздо большем объеме.

Лепс совершенно спокойно относится к тому, что у него могут попросить деньги за любовь. Просто у людей такая работа. Он также отметил, что это его не расстраивает.

«Я уже в своей жизни столько раз разочаровался, что решил положить этому конец», — сказал артист.

Также Лепс назвал главные критерии, которые должны быть не только у его второй половинки, но и у любого человека. Это честность, порядочность и доброта. Также артист ценит красоту, но она не может заменить душу человека.

Певец отметил, что возраст для него никогда не был помехой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Григорий Лепс сделал шокирующее признание.