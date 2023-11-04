Харассмент среди министров ЕС? Бербок еле увернулась от поцелуя коллеги из Хорватии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 77 0

Bild: Анналена Бербок увернулась от поцелуя главы МИД Хорватии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Elmenthaler; Reuters; 5-tv.ru

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В Европе назревает новый скандал.

На саммите министров стран Евросоюза в Берлине случилась пикантная история — глава Министерства иностранных дел Хорватии попытался поцеловать свою коллегу из Германии Анналену Бербок. При всех. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», — отметили журналисты издания.

На видео в эфире можно было увидеть, как министр от Хорватии тянется к губам главы МИД Германии, придерживая ее за руку. Она пытается отвернуться, в последний момент ей это удается.

Грлич-Радман за свое поведение уже извинился. Он оправдывается тем, что просто пытался поздороваться со своей коллегой. Но так ли это? Большой вопрос.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе признали, что Россия говорит правду про Украину.

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Харассмент среди министров ЕС? Бербок еле увернулась от поцелуя коллеги из Хорватии

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