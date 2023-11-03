Открыли глаза? На Западе признали, что Россия говорит правду про Украину

Иностранные издания выпустили несколько откровенных публикаций, которые признают, что Киев долгое время пытался отрицать.

Целый ряд влиятельных зарубежных СМИ выпустили публикации, согласно которым факты об Украине, озвученные Россией, оказались правдой, а не «русской пропагандой», о которой заявлялось ранее. Примечательно, что интервью с признаниями в собственных провалах авторитетным изданиям дают сами украинские политики. Наиболее значимые из них публикует KP.RU.

«Защита демократии»

О том, что киевский режим можно назвать настоящей диктатурой, но никак не демократией, начали осторожно говорить в Германии. Немецкое издание WELT опубликовало интервью с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, который заявил о том, что Владимир Зеленский правит единолично, принимая решения, как автократ. А в правительстве Украины выстроена настоящая иерархия, верхушку которой занимает близкий друг Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, по словам Луценко, украинский президент больше актер, чем политик, ему нужны овации, но не честное мнение «зрителей», то есть граждан страны.

Победоносное наступление

Контрнаступление ВСУ, которое было в самом его начале широко распиарено европейскими и западными СМИ как априори победоносное, все же признали провальным. Причем, об этом говорит главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный. Его слова публикует британское издание The Economist.

«Армия Украины должна была продвигаться со скоростью 30 километров в день, когда прорывала российские оборонительные рубежи. Если вы посмотрите на учебники НАТО, четырех месяцев должно было хватить нам, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить», — вынужден был признать Залужный.

Украина и ее государственная независимость

Влияние Запада, в большей степени, США, на политику Киева для России никогда не являлось тайной. Впрочем, зависимость своего государства от «заморского хозяина» начали подозревать и на Украине. Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал итальянскому изданию Corriere della Sera о том, что без поддержки Вашингтона боевые действия на Украине могли бы завершиться давно, разумеется, не в их пользу.

«Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Без поддержки США ход конфликта Киева против Москвы может пойти по радикальному сценарию», — поделился опасениями политик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ.