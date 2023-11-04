«Национальная святыня»: в Москве представили оригинал Казанской иконы Богородицы

|
Евгения Романова
Евгения Романова 144 0

Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери

«Национальная святыня»: в Москве представили оригинал Казанской иконы Богородицы

Фото: © РИА Новости / Олег Варов

Читайте нас в: Дзен Новости

Подлинник считался утерянным более ста лет назад.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери XVI века, который считался утерянным долгое время. Об обнаружении подлинника он заявил перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней», — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что нахождение этой иконы является историческим событием. Экспертиза уже подтвердила, что данный образ принадлежит эпохе, в которую был создан чудотворный образ.

Согласно церковному преданию, икона явилась в 1579 году после страшного пожара в Казани. В 1612-м она сопровождала ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Также перед иконой молился Петр I в канун Полтавской битвы.

Казанская икона Божией Матери 4 ноября: почему ее почитают в День народного единства

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Развожаев рассказал о чуде с иконой Ушакова из атакованного ВСУ штаба ЧФ.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
Тульский завод передаст российским бойцам на передовую крупную партию оружия
11:50
Сбежали от смерти: какую страшную тайну хранит дача Сталина в Мытищах
11:35
Коллеги по сериалу «Друзья» похоронили в Лос-Анджелесе Мэттью Перри
11:17
«Национальная святыня»: в Москве представили оригинал Казанской иконы Богородицы
11:11
Приехала неспроста: машину Пугачевой выследили в Твери
10:44
Полное мимими: детеныш панды из Московского зоопарка освоил новый навык

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
«История базы»: стилист назвала главные тренды ноября 2023
Самое громкое событие осени: кто из звезд приехал на фестиваль в Дубай
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд