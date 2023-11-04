Песков заявил, что НАТО создавалось как машина для сдерживания России

По словам пресс-секретаря Путина, Россия — правопреемник Советского Союза.

Североатлантический альянс (НАТО) был основан в 1949 году для подавления Советского Союза, для сдерживания России как правопреемницы СССР. Об этом сегодня, 4 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в рамках марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

«Всеми любимый нами Североатлантический альянс, НАТО, когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза. Машину для сдерживания нашей страны, я не отделяю Россию от СССР, потому что мы правопреемники, для сдерживания нас», — сообщил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что на Западе десятилетиями говорят о том, что НАТО остается инструментом мира и процветания в Европе. При этом в военном блоке не реагировали на просьбы России не приближаться к российским границам, добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готовит Украину к последствиям переговоров с Россией.